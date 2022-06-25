Samanyolu Haber /Gündem / Dev güneş patlaması korkuttu /25 Haziran 2022 16:26

Dev güneş patlaması korkuttu

Güneş'in yüzeyinden püsküren 12.000 mil uzunluğundaki inanılmaz bir Güneş kasırgası görüntülendi.

Dev güneş patlaması korkuttu

Daily Mail’de yer alan habere göre, Güneş kasırgası olarak bilinen fenomen, salı günü Illinois, ABD’de, astrofotograf Apollo Lasky tarafından fark edildi.

Güneş kasırgaları, güneşten yükselen ve her iki uçta güneş yüzeyine kök salmış spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle oluşur.

Önemli olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde fırladığında, yapının sarmal manyetik alanı boyunca yönlendirilir ve plazmanın dönmesine ve bir bükülme oluşturmasına neden olur.

“DÜNYA’YI YUTACAK KADAR BÜYÜK”

SpaceWeather.com’a göre Lasky, güneş kasırgasını yakalamak için özel bir Güneş teleskopu kullandı.

Uzay hava durumu uzmanları, Dünya, Güneş’e daha yakın olsaydı girdabın “Dünya’yı yutacak” kadar büyük olduğu yorumunu yaptı.

Güneş, 2019’da başlayan ve 2025’te zirve yapması beklenen 11 yıllık güneş döngüsünün en aktif aşamasına yaklaşmasının bir sonucu olarak birkaç aydır yüksek aktivite yaşıyor.
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Dev güneş patlaması korkuttu

Dev güneş patlaması korkuttu

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