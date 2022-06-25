Samanyolu Haber /Dünya / Münih'te G7 protestosu /25 Haziran 2022 16:15

Münih'te G7 protestosu

Almanya'da düzenlenecek G7 zirvesini protesto eden yüzlerce kişi Münih'teki gösteride bir araya geldi. Zirve nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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DW'nin haberine gmöre, Almanya'da Pazar günü başlayacak olan G7 Liderler Zirvesi öncesinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla Münih kentinde bir protesto gösterisi düzenlendi.

Polis, hava şartlarının da iyi olmasından ötürü Theresienwiese Meydanı'ndaki etkinliğe katılımın yüksek olacağı beklentisiyle bu protesto gösterisine hazırlık yapmıştı. Emniyet birimleri, gösteri öncesinde en az 20 bin katılımcı beklendiğini duyurmuştu.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'teki protesto gösterisi, aralarında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Attac'ın da bulunduğu 15 küreselleşme karşıtı grup tarafından organize edildi.

Protestocuların fosil yakıt kullanımının sonlandırılması, sosyal adalet, hayvanların korunması ve açlıkla mücadele için çağrıda bulunduğu eylemin barışçıl geçtiği ve herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığı ifade ediliyor.

Gösteriye katılan örgütlerden Greenpeace'in bir sözcüsü, Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunarak, "Savaş tüm dikkatimizi oraya çekmişken iklim krizi giderek büyüyor. Barış isteyen fosil yakıtları terk eder" söyleminde bulundu.

Zirve üç gün sürecek

Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesinin ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi yarın başlayacak ve üç gün sürecek.

Elmau Sarayı'nda düzenlenecek zirveye Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan devlet ya da hükümet başkanları katılacak.

Münih'te düzenlenen G7 karşıtı protesto eyleminde, Zirve'ye katılan liderlerin maskelerini taşıyan eylemciler - (25.06.2022 - Münih)Münih'te düzenlenen G7 karşıtı protesto eyleminde, Zirve'ye katılan liderlerin maskelerini taşıyan eylemciler - (25.06.2022 - Münih)
Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Üç gün boyunca çok sayıda eylem ve protesto gösterisine sahne olması beklenen bölgede yaklaşık 18 bin polis görevlendirildi.
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