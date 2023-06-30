Devlet Bahçeli 'Süleyman Soylu' için devreye girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Mehmet Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Erol Ayyıldız, göreve başladı.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Ayyıldız, görevi Aktaş'tan devraldı.







Erdoğan'ın atama kararı gündemdeki yerini korurken; T24 yazarı Tolga Şardan Ankara kulislerdeki son bilgileri paylaştı.







Bahçeli'nin Erdoğan'la 10 gün önce yaptığı görüşmeye kadar Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdürü olarak göründüğünü aktaran Şardan, "O güne kadar 'işlerine karışmayacağız' diyen Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Çalışkan devre dışı kaldı. Anlaşılan Bahçeli, Soylu'nun ekibinin korunması konusunda devreye girdi" diye yazdı.





SOYLU'NUN EKİBİ BASTIRDI

Şardan'a göre Bakan Yerlikaya'nın atanmasıyla birlikte Soylu ve ekibiyle ters düşen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdürü olarak göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. En büyük aday Çalışkan'dı.





Yazısında "Çalışkan'ın bu göreve getirilmesi, Soylu'nun halen görevdeki ekibi için hiç iyi sonuçlar vermeyecekti. Gerçek bir tasfiye süreci başlayacaktı. Hatta usulsüz işlemlere imza attıkları bilinen kimi polis müdürlerinin cezaevine girmesi kaçınılmazdı. Ancak, süreç farklı işledi. Çalışkan'ın adının geçtiği makama Eskişehir Valisi Ayyıldız atandı" ifadelerine yer veren Şardan, şu bilgileri aktardı:





"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çalışkan üzerinde karar kıldığı herkesin malumu. Bir ekleme yapayım, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığım Büyüteç'te, Soylu'nun ekibinin tasfiye fırtınasından kurtulmak için Cumhurbaşkanlığı ve MHP Genel Başkanı Bahçeli nezdinde girişimde bulunduğunu dile getirdim.





Bu bilgi üzerine İstanbul merkezli bir internet sitesi, bu bilginin Soylu'nun ekibince yalanlandığını iddia etti. Oysa bilmedikleri bir şey vardı: Yazdıklarıma ne Cumhurbaşkanlığı, ne de MHP Genel Merkezi herhangi açıklama yaptı. Girişimleri yapanların ne zaman ve kimler üzerinden hareket ettiklerinin bilgileri mevcut bende."





BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ

"Girişimlerden olumlu yanıt alamayan ekip, bu kez Soylu'yu devreye sokarak Bahçeli ile temas kurmasını sağladı. Bahçeli'nin Erdoğan'la on gün önce yaptığı görüşmeye kadar Çalışkan Emniyet Genel Müdürü olarak görünüyordu.





O güne kadar 'işlerine karışmayacağız' diyen Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Çalışkan devre dışı kaldı. Anlaşılan Bahçeli, Soylu'nun ekibinin korunması konusunda devreye girdi. Sonrası zaten biliniyor."





ÇALIŞKAN, ANKARA'DAN UZAKLAŞTIRILMAK İÇİN VALİ YAPILIYOR

"Çalışkan, yakında yayımlanacak kararnameyle vali yapılacak. Her nedense Ankara'da tutulmayacak" iddiasında bulunan Şardan, yazısına şöyle devam etti:





"Böylece Soylu'nun ekibi Çalışkan'ın yaratacağı fırtınadan şimdilik kurtulmuş görünüyor. Ama ekip, halen İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya nüfuz edebilmiş değil. Her yerden girişimde bulunuyorlar vaziyeti kurtarmak için.





Hatta öyle ki, Soylu'nun göreve devam etmesi halinde kendisini desteklemek amacıyla arka arkaya yapılacak operasyonlar, şimdi yeni yönetime 'selam çakmak' amacıyla birbiri ardına yapılıyor. Soylu'nun mevcut ekibi, yeni yönetime 'vazgeçilmez' olduklarına iknaya çalışıyorlar."