Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü: 'İsveç politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Türkiye'nin 'İsveç' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, "İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi.





"BİR ŞEY DİYEMEYİZ..."

Bahçeli şöyle konuştu:





"Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz."





BAHÇELİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, 21 Ocak 2023'te, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma izni" verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.





İsveç yönetiminin özür dilemesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır" ifadelerini kullanmıştı.





Bahçeli "İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir" sözlerine yer vermişti.