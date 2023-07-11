Samanyolu Haber /Teknoloji / Meta, Threads’de bazı yenilikler yapacak /11 Temmuz 2023 12:56

Meta, Threads’de bazı yenilikler yapacak

Threads'de yapılacak değişiklikle kullanıcılar sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecek.

SHABER3.COM

Facebook'un sahibi Meta'nın, Twitter'a rakip olarak çıkardığı sosyal medya ağı Threads’de bir takım eklemeler ve yenilemeler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yapılacak değişiklikle kullanıcılar sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecek.

Instagram’ın yöneticisi Adam Mosseri, timeline adı verilen ve paylaşım akışını gösteren sayfanın değişebileceği sinyalini verdi.

Threads’e eklenebilecek diğer özellikler şunlar:

-Yapılan paylaşımları düzenleme seçeneği
-Paylaşımların farklı dillere çeviri olanağı
-Farklı Threads hesaplarına geçişin kolaylaştırılması
-Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu.

Mevcut versiyonda Threads.net üzerinden timeline görülebiliyor, ancak paylaşım uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamada arama seçeceği de yer almıyor.

Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise, açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması. Şirket, bu konuda da çalışıldığını açıkladı.
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