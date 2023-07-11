Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan çağrı: Anne ve babası cezaevinde olan çocuklar için komisyon kurulsun /11 Temmuz 2023 12:53

Gergerlioğlu’ndan çağrı: Anne ve babası cezaevinde olan çocuklar için komisyon kurulsun

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, anne ve babası cezaevinde olan çocuklar için TBMM’de komisyon kurulmasını önerdi. En az 12 bin kadının cezaevinde olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Annenin yanından ayrılmak, anne ile beraber cezaevinde olmak, çocuklarda ciddi psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden oluyor” dedi.

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Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, anne ve babası cezaevinde olan çocukların yaşadığı sorunların araştırılması için TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon kurulması talebiyle önerge verdi.

En az 12 bin kadının cezaevinde olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Annenin yanından ayrılmak, anne ile beraber cezaevinde olmak, çocuklarda ciddi psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden oluyor. Beyin gelişimi ile ilgili önemli gerilemelere neden oluyor. Psikolojik sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor” dedi.

Gergerlioğlu, “Bu konu neden önemli? Çünkü Türkiye, şu anda büyük bir felaketi yaşıyor, yıllardır bu felaketi yaşıyor. 10 binlerce kişi cezaevinde, en az 12 bin kadın cezaevinde. Bunların binlerce çocuğu, son yıllarda anneleri ile beraber cezaevinde kaldı veya akrabalarının yanında kalmak zorundaydı. 6 yaşına kadar cezaevinde kaldılar, 6 yaşından sonra da akrabalarının yanına gitmek zorunda kaldı bu çocuklar. Büyük psikolojik sorunlar yaşadılar. Bir kısmının babası da cezaevindeydi. Annenin yanından ayrılmak, anne ile beraber cezaevinde olmak, çocuklarda ciddi psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden oluyor. Beyin gelişimi ile ilgili önemli gerilemelere neden oluyor. Psikolojik sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor” dedi.

BU ÇOCUKLAR SUÇLU DEĞİL, ÇOCUKLAR DIŞLANIYOR, ÖTEKİLEŞTİRİYOR

Gergerlioğlu şöyle devam etti: “Ben, cezaevlerini bizzat ziyaret ettim, anne ve çocukların bizzat beraber kaldığı koğuşları ziyaret ettim. Orada çocukların ne kadar psikolojik sıkıntılar yaşadığını bizzat gözlerim ile gördüm. Oyuncakları yetersiz, boyama kalem ve kitapları verilmeyen çocukların annelerinin şikayetlerini dinledim. Bu sorunlar sadece anne ile de sınırlı kalmıyor, babaların yokluğu da çok önemli bir problem. Yanında babalarını görmeyince bir rol model eksikliği yaşıyorlar ve büyük sıkıntılar oluşuyor.”

Bunların çok ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatan YSP milletvekili, “Suçlu olarak insanları cezaevine atabilirsiniz, fakat bu çocuklar suçlu değil. Bu çocukları da acımasızca cezalandırmış oluyorsunuz. Anne ve babanın cezaevinde birlikte kalması aileyi perişan ediyor, aile dramlarına neden oluyor, maddi ve manevi büyük sıkıntılara neden oluyor. Çocuklar yurdun bir tarafındaki şehirde, anne bir şehirde, baba başka bir şehirde. Çocuklar, anne ve babayı ziyaret konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar” diye konuştu.

Gergerlioğlu, “Çocuklar etiketleniyor, dışlanıyor, ötekileştiriliyor. Bütün bunlar büyük sorunlar. Bütün bunların araştırılması için biz; Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu’nda bir alt komisyon kurularak annesi ve babası cezaevinde olan çocukların sorunlarının araştırılmasını talep ediyoruz” diye ekledi.
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