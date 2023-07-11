Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye vize serbestisi açıklaması

Uluslararası kamuoyu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında Litvanya’da gerçekleşen üçlü zirveyi tartışmaya devam ediyor…





Geçen yıl Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran fakat Türkiye ve Macaristan’ın itirazı sebebiyle üyeliği askıda kalan İsveç, dün gerçekleşen görüşme sonrasında NATO’ya bir adım daha yaklaşırken, uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’nin istediğini elde ettiğine dair yorumlar yapıyor. Dün üst düzey bir Türk yetkili, Vilnius'taki üçlü toplantıda Türkiye'nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını söylemiş ve İsveç’in terörle mücadelede iş birliğini artıracağının sözünü aldığını da belirtmişti.





Litvanya’ya gitmeden önce, “Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım” demişti. Dünkü görüşmeden sonra da Türk vatandaşlarına vize serbestisi ve AB sürecinin hızlandırılması ile ilgili talepler de gündeme gelirken, Avrupa Birliği’nden bu konuda çok net bir açıklama geldi.





Avrupa Komisyonu, Erdoğan’ın bu talebini reddettiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, İsveç’in NATO üyeliğini desteklemek ile Türkiye’nin AB üyelik sürecinin hızlanmasının birbirinden ayrı konular olduğunu belirterek her iki sürecin de paralel ilerlediğini aktardı.





“ADAY ADAYI ÜLKELER İÇİN BİLE NET ADIMLAR VAR”





AB kurumları ile NATO arasında yakın işbirliği olduğuna dikkat çekilirken bunların birbirleriyle ortak hareket etmediğine dikkat çekildi. Avrupa Komisyonu Sözcü Yardımcısı Dana Spinant, “Avrupa Birliği’nin genişleme süreci çok katmanlı ve aday ülkeler ve hatta aday olmak isteyen ülkeler için bile atılması gereken çok ama çok net adımlar var. Bu iki süreci birbirine bağlayamazsınız” dedi.





Almanya’dan da benzer bir açıklama geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, her iki sürecin birbirinden bağımsız olduğunu söyledi.





ABD’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA





Üçlü zirve sonrasında ABD’den de bir “son dakika” açıklaması geldi… Açıklamayı ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptı.





İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamada Sullivan,

“İsveç’in NATO’ya üyeliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine adaylığı birbirine bağlı değildir” dedi.





Sullivan ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışı için süreci sonraki adıma taşıyacağını da söyledi.