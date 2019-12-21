Devlet hastanesinde büyük soygun

AKP iktidarının son dönemdeki en çok tartışılan uygulamalarından biri olan Şehir Hastaneleri ile ilgili yapılan israfın yeni bir boyutu Ankara'da ortaya çıktı. ‘Hasta garantisi’ ve bütün hastanelerin bir bölgede toplanması nedeniyle tepki çeken Şehir Hastaneleri uygulamasında Ankara'da ortaya çıkan tablo, 150 fazla yatak için 3 milyar dolar ödeneceğini gösterdi.







Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, Ankara’da hizmete giren Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi ile henüz faaliyete girmeyen Etlik Şehir Hastanesi’nin devlete maliyetinin 3 milyar dolar olduğu ifade edilirken, her iki hastanenin toplam yatak kapasitesinin ise 7 bin 300 olacağı öngörülüyor. Ancak iki hastaneye deyim yerindeyse ‘müşteri’ kazandırmak için kapatılacak 11 hastanenin toplam yatak kapasitesinin 7 bin 150 olması ‘Ankara’ya 3 milyar dolara 150 yatak alındı’ yorumuna neden oldu.





Öte yandan Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi hizmete girerken, Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili de belirsizlik devam ediyor. İnşaatında sona gelinen binanın başka bir kamu binası olarak hizmete girebileceği de ifade ediliyor.





İKİ HASTANE YERİNE 10 HASTANE YAPILABİLİR





Uzmanlar, 7 bin 150 toplam yatak kapasiteli 11 hastaneyi kapatıp, yerine 3 milyar dolara iki şehir hastanesi yapmak yerine, o paraya mevcut hastanelere ek 6 bin yatak kapasiteli 10’un üzerinde hastane yapılabileceğini ifade ediyor. Bu şekilde hem şehrin bir ucundaki vatandaşın hastane için şehrin diğer ucuna gitmek zorunda kalmayacağı hem de kuyruklara girmeyeceği belirtiliyor.