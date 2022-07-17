"Devlet sorumluluğunu yerine getirmeli"

Yüksek seyreden enflasyon ve döviz kurları sonrasında artan girdi fiyatlarıyla birlikte zamlanan süt ve süt ürünlerine vatandaşlar ulaşmakta güçlük çekiyor.





Günlük alınması gereken süt miktarının 2-3 yaş grubu çocuklar için 2 bardak, 4-8 yaş arası çocuklar için 2.5 bardak, 9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 bardak olduğunu söyleyen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GıdaMO) İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, sağlıklı beslenmenin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek devletin bu konudaki sorumluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.





Evrensel'de yer alan ve Ramis Sağlam imzası taşıyan habere göre Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 78.6 sınırına dayanırken, en çok artan kalemlerin gıda olduğuna vurgu yapan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GıdaMO) İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, “Süt fiyatları son 6 ayda yüzde 50 oranında artarken, Ulusal Süt Konseyi son olarak 15 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatının yüzde 32 oranında arttığını açıkladı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışları Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 7 oranında kalırken, Türkiye’de yüzde 60 artışla, artışın en çok yaşandığı ülke konumuna geldik” dedi. Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 78.6 sınırına dayanırken, en çok artan kalemlerin gıda olduğuna vurgu yapan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GıdaMO) İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, “Süt fiyatları son 6 ayda yüzde 50 oranında artarken, Ulusal Süt Konseyi son olarak 15 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatının yüzde 32 oranında arttığını açıkladı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışları Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 7 oranında kalırken, Türkiye’de yüzde 60 artışla, artışın en çok yaşandığı ülke konumuna geldik” dedi.

"SÜT TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ"





Sağlık açısından her bireyin ortalama günde iki su bardağı süt ya da süt ürünlerini tüketmesi gerektiğinin altını çizen Toprak, “Günlük gereksinim çocukluk, ergenlik dönemi, gebelik, menopoz gibi özel dönemlerde değişiyor. Çocukluk döneminde süt içimi kemik sağlığının korunması açısından son derece önemli. Fakat sadece haziran ayında bile sütte yüzde 15.22, tereyağında yüzde 13.13 ve peynirde yüzde 12.41 oranında zamların yaşanması hem çocukların hem de yetişkinlerin bu ürünlere ulaşımını neredeyse olanaksız hale getiriyor” diye konuştu.Sağlık Bakanlığının yayımladığı Türkiye Beslenme Ve Sağlık Araştırması (TBSA) verilerine göre süt tüketiminin yetersiz olduğunu belirten Toprak, günlük alınması gereken süt miktarının 2-3 yaş grubu çocuklar için 2 bardak, 4-8 yaş arası çocuklar için 2.5 bardak, 9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 bardak olduğunu söyledi. Sağlıklı beslenmenin temel bir insan hakkı olduğunu dile getiren Toprak, devletin bu konudaki sorumluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.