Devletin dolar alacağına düşük kur uyguladılar, milyonlarca lira hesaplanmadı!





Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, bürokratların dövizli kamu alacağını TL'ye çevirirken yasalara aykırı olarak çok düşük kurdan hesap yapıp kamunun zarar etmesine yol açtıklarını tespit etti.





Sayıştay raporuna göre, 2004 yılında yaklaşık 3.6 milyon dolarlık kamu alacağı düşük kur uygulanıp kamu kayıtlarına 21.3 milyon lira yerine 1.3 milyon lira alacak olarak yazıldı.





Sözcü’nün haberine göre bir kamu kurumu, mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir zimmet suçundan doğan 3 milyon 582 bin 265 dolarlık Hazine zararının yasal yoldan takip ve tahsil edilmesi için 2004 yılında vergi dairesine bildirimde bulundu.





Ancak bildirimi alan vergi dairesi GİB kayıtlarına geçirmek yerine yaklaşık 10 yıl boyunca dosyayı bekletti. Vergi dairesi 10 yıllık zaman aşımının dolmasına 1 ay gibi kısa bir süre kala 2014 yılında dosyayı kayda aldı.





Ancak Hazine'nin uğradığı yaklaşık 3.6 milyon dolarlık (bugünkü kurla yaklaşık 28 milyon lira) döviz zararı TL'ye çevrilip kayıtlara alınırken bu sefer de kur hesaplama hatası yapıldı.





Sayıştay raporunda, şu uyarı yer aldı:





“Dolar cinsinden alacağın ilk kez kayıtlara alınması sırasında 1 milyon 372 bin 849 lira 47 kuruş değerleme yapıldığı ancak yönetmelik gereği yabancı para cinsinden alacakların ay sonlarında Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerleneceği hükmünün ihmal edilerek, aradan geçen zamanda kur değerlemesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Yönetmelik hükmü doğrultusunda, 3.582.265 ABD Doları'nın 31.12.2019 tarihli döviz kuru ile değerlenerek 21.316.984,34 TL olarak kayıtlara alınması gerekmektedir."





Sayıştay raporuna göre, 2004 yılında yaklaşık 3.6 milyon dolarlık kamu alacağı düşük kur uygulanıp kamu kayıtlarına 21.3 milyon lira yerine 1.3 milyon lira alacak yazıldı.