Samanyolu Haber /Dünya / Devrik diktatörün ihraç ettiği 500 bin memur ve asker göreve dönüyor /26 Kasım 2019 14:23

Devrik diktatörün ihraç ettiği 500 bin memur ve asker göreve dönüyor

Devrik Sudan diktatörü El Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla memur ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı. Ayrıca tazminat ve emeklilik hakları iade edildi.

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Sudan’ın en uzun süre görevde kalan diktatörü Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla memur ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı.

Sudan’da hükümete bağlı İşten Çıkartılanlar Komisyonu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Erraşid Said Yakup, Sudan resmi haber ajansı SUNA’da yer alan açıklamasında, devrik diktatör El Beşir tarafından kamudan haksız yere işten atılanlar ve ihraç edilenlerden 65 yaşın altındakilerin önceki kurumlarında görevlerine dönme hakkı bulunduğunu açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE DE TAZMİNAT VE EMEKLİLİK

Yakup, 65 yaş üzeri memurların ise emekliliğine karar verileceğini ve tazminat hakkı doğabileceğini kaydetti.

Başbakan Abdullah Hamduk da sosyal medya hesabından, görevlerinden alınanlarla ilgili çalışma yürüten komisyonun ilk etapta adaletin sağlanması ve haksızlığın giderilmesini hedeflediğini ifade etti.

DARBEYLE GELDİ, DARBEYLE GİTTİ

Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermiş, 21 Ağustos’ta asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Sudan Hükümeti, Beşir’in darbeyle göreve geldiği 1989 yılı ile askeri darbeyle görevine son verildiği 2018 yılı arasında haksız yere işlerinden çıkartılanların dosyalarını takip etmek amacıyla 17 Ekim’de komisyon kurmuştu
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