Buradan Saray'a ekmek çıkmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Muharrem İnce, Adalat ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisi hakkında sarf ettiği sözlere cevap verdi.





İnce, şahsi Twitter hesabında, “Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır." ifadelerini kullandı.





İnce, "Yaşananlara rağmen göreceğiz Saraya buradan ekmek çıkmayacaktır. Bu ülkeye yaptıkları kötülükler ortadadır." dedi.





İnce, Türkiye'yi Saray düzenine teslim etmemek için aynı azim ve kararlılıkla direneceğini belirtti.





İDDİALARA HAVADA UÇUŞUYOR







Geçen hafta Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'a giden CHP'li" başlıklı makelesi ile siyasette yeni bir tartışma başlamıştı.





Herkes o ismi merak ederken, Turan, "O isim Muharrem İnce." demişti.





İnce iddiayı şahsi Twitter hesabında anında tekzip ederek, "İspat etsinler kendimi Taksim'de yakarım. Bu iftarının hesabını hukuk önünde verecekler." ifadelerini kullanmıştı. Turan'ın haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğu ortaya çıkmıştı.





Saray da iddiaların doğru olmadığını kaydetmişti.