'Muharrem İnce saraya gitti' haberinin kaynağı açıklandı

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, gizlice Beştepe'ye giderek gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası tartışmalara yol açtı. Dün gece kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan İnce, "İspatlasınlar, kendimi Taksim'de yakarım" diyerek söz konusu iddiayı 'CHP'ye yönelik bir operasyon' olarak nitelendirdi. İddiayı dillendiren ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan ise daha sonra 'belgesiz bir haberi yazdığı için' pişman olduğunu dile getirdi ve bunun bir hata olduğunu söyledi.







Söz konusu gelişmeler yaşanırken, Turan'ın haber kaynağı da merak konusu oldu.





Turan, konuya ilişkin olarak bugün Sözcü'ye yaptığı açıklamada kaynağının Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu açıkladı:





"Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır”."