Samanyolu Haber /Politika / Dikkat çeken analiz: Mansur Yavaş, adaylığı tek bir koşulda kabul eder /25 Eylül 2022 10:10

Dikkat çeken analiz: Mansur Yavaş, adaylığı tek bir koşulda kabul eder

Gazeteci Sedat Bozkurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önerirse cumhurbaşkanı adaylığını kabul edebileceğini söyledi.

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Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az süre kala gözler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında   altılı masadaki liderler arasında sıkıntı bulunmadığını, ancak İYİ Parti tabanında ve yönetiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir direnç gözlendiğini dile getirdi:

'İYİ PARTİLİLERİN AKILLARINDA YAVAŞ VAR'

"Bunu da Anadolu’nun sosyolojisi yani yüzde 70’e yüzde 30 oranıyla ifade edilen sağ-sol oylarıyla destekliyorlar. Akıllarında Mansur Yavaş var seçimi garanti alacak aday olarak. Ama meselenin sadece o olmadığını düşünenler de var ve Ankara Büyükşehir’in yönetimini gösteriyorlar buna örnek olarak.

Meral Akşener’in ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı zaman diliminde yaptığı çıkışları bir de böyle okumak lazım, parti içlerinde güçlerini tahkim ederek yol kazası yaşamak istemiyorlar. Bu çıkışlarla Kılıçdaroğlu partisinin tam desteğini almış lider oldu. Akşener de parti yönetimini ve tabanı ikna etmek için adımlar atıyor, 'vefa' hatırlatması yapıyor, 'ya kazanmazsak' diyerek de CHP’ye mesaj veriyor.

'YAVAŞ, ADAYLIĞI SADECE KILIÇDAROĞLU ÖNERİRSE KABUL EDER'

Bu işlerin hiç kolay olmayacağını ama olması gerektiğini en iyi masa etrafındakiler biliyor. Not olarak burada hatırlatalım Mansur Yavaş adaylığı sadece Kılıçdaroğlu önerirse kabul eder."
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