Dikkat çeken analiz: Mansur Yavaş, adaylığı tek bir koşulda kabul eder

'İYİ PARTİLİLERİN AKILLARINDA YAVAŞ VAR'





'YAVAŞ, ADAYLIĞI SADECE KILIÇDAROĞLU ÖNERİRSE KABUL EDER'





Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az süre kala gözler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında altılı masadaki liderler arasında sıkıntı bulunmadığını, ancak İYİ Parti tabanında ve yönetiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir direnç gözlendiğini dile getirdi:"Bunu da Anadolu’nun sosyolojisi yani yüzde 70’e yüzde 30 oranıyla ifade edilen sağ-sol oylarıyla destekliyorlar. Akıllarında Mansur Yavaş var seçimi garanti alacak aday olarak. Ama meselenin sadece o olmadığını düşünenler de var ve Ankara Büyükşehir’in yönetimini gösteriyorlar buna örnek olarak.Meral Akşener’in ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı zaman diliminde yaptığı çıkışları bir de böyle okumak lazım, parti içlerinde güçlerini tahkim ederek yol kazası yaşamak istemiyorlar. Bu çıkışlarla Kılıçdaroğlu partisinin tam desteğini almış lider oldu. Akşener de parti yönetimini ve tabanı ikna etmek için adımlar atıyor, 'vefa' hatırlatması yapıyor, 'ya kazanmazsak' diyerek de CHP’ye mesaj veriyor.Bu işlerin hiç kolay olmayacağını ama olması gerektiğini en iyi masa etrafındakiler biliyor. Not olarak burada hatırlatalım Mansur Yavaş adaylığı sadece Kılıçdaroğlu önerirse kabul eder."