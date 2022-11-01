Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiAslı Baykal, CHP'den istifa etti
DENİZ BAYKAL DA İSTİFA EDEBİLİR
TV100'de yayımlanan Taksim Meydanı'na konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi. Sevinç "Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız." ifadelerini kullandı.
Program konukları Baykal'a yakın isimle ilgili "Yılmaz Ateş" tahminini yaptı. Yılmaz Ateş ismini duyan Şaban Ateş gülerek "yalanlamıyorum da doğrulamıyorum da" ifadelerini kullandı.