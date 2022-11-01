Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

DENİZ BAYKAL DA İSTİFA EDEBİLİR

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Aslı Baykal, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşmıştı.Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiAslı Baykal, CHP'den istifa ettiTV100'de yayımlanan Taksim Meydanı'na konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi. Sevinç "Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız." ifadelerini kullandı.Program konukları Baykal'a yakın isimle ilgili "Yılmaz Ateş" tahminini yaptı. Yılmaz Ateş ismini duyan Şaban Ateş gülerek "yalanlamıyorum da doğrulamıyorum da" ifadelerini kullandı.