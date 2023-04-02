Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat! Seçimler için kritik gün /02 Nisan 2023 08:09

Dikkat! Seçimler için kritik gün

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listelerindeki eksikliklerin tamamlanması ve itirazlar için süre bugün sona eriyor.

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Vatandaşların seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yurtiçi seçmenler e-Devlet’ten “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” bölümünden, YSK’nin mobil uygulamasından, 444 9 975 numaralı telefondan ya da YSK Çağrı Merkezi’nden seçmen kaydı kontrolü yapabiliyor. Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Burada düzeltme işlemlerinin başvuru belgesinin örneği ile ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın başvurusu üzerine güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin YSK karar yayımladı. 

Buna göre koruma kararı bulunan seçmenin sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, T.C. kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmedildi. Ayrıca kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine karar verdi.
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