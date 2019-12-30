Diktatörün emriyle işkence yapan memurlara idam verildi

Euronews'te yer alan haberde El Beşir karşıtı gösteriler ilk olarak geçen yıl aralık ayında hayat pahalılığına tepki olarak başladı. Daha sonra demokrasi gösterilerine dönüşen protestolar ülkeyi uzun süredir diktatöryel bir rejimle yöneten el Beşir istifasına kadar büyüyerek genişledi.







Protestolar el Beşir sonrası kurulan askeri yönetim sırasında da devam etti. Askerlerin sivillerle birlikte geçici bir yönetim kurmayı kabul etmesi ile protestolar sona erdi.