Samanyolu Haber /Dünya / Diktatörün emriyle işkence yapan memurlara idam verildi /30 Aralık 2019 15:16

Diktatörün emriyle işkence yapan memurlara idam verildi

Sudan'da eski diktatör Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından eski rejimin suç işleyen görevlileri hesap vermeye başladı. El Beşir'in istifasına neden olan protestolar sırasında işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 polis ve istihbarat çalışanı görevlisine idam cezası verildi.

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Euronews'te yer alan haberde El Beşir karşıtı gösteriler ilk olarak geçen yıl aralık ayında hayat pahalılığına tepki olarak başladı. Daha sonra demokrasi gösterilerine dönüşen protestolar ülkeyi uzun süredir diktatöryel bir rejimle yöneten el Beşir istifasına kadar büyüyerek genişledi.

Protestolar el Beşir sonrası kurulan askeri yönetim sırasında da devam etti. Askerlerin sivillerle birlikte geçici bir yönetim kurmayı kabul etmesi ile protestolar sona erdi.

Öğretmen Ahmed el Hayr'ın şubat ayında öldürülmesi protestolar için bir dönüm noktası olmuştu.

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