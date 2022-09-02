Dilipak'tan Ankara rahatsızdı ve olan oldu...

Taşgetiren, Abdurrahman Dilipak'tan Ankara'nın rahatsız olduğunu belirterek, "Abdurrahman Dilipak, yılların Akit Yazarı, Akit gazetesi ve Akit tv ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Yazılarındaki ve tv konuşmalarındaki (AKP'ye karşı) eleştirel çizgi sebebiyle gazete yönetiminden uyarı geldi. Ankara rahatsızdı. Ve olan oldu. Azaltılıyorduk, bir kere daha azaltıldık. Ne yapıyordu Dilipak “Bizde işler iyi gitmiyor” diyordu. “Konuşma, yazma” denildi. Ekranı, sütunu kapatıldı." diye yazdı.



"İyi mi olacak bu islami camia için?" sorusunu yönelten Taşgetiren, “İslâmî camia” mı dediniz? “Siyasi iktidardan başka bir şey kaldı mı ki?” gibi sesler duyuyorum. Var elbet. Bugünlerde konuşmak – yazmak zor olsa da, bir gün herkes konuşur elbet." ifadelerini kullandı.