Samanyolu Haber /Dünya / Yolzuzluktan yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na suikast girişimi /02 Eylül 2022 10:00

Yolzuzluktan yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na suikast girişimi

Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Alberto Fernández, silahın tutukluk yapması sayesinde yardımcısının hayatının kurtulduğunu söyledi.

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Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor. Fernandez'in yüzüne doğrultulan silahta 5 kurşun olduğu belirlendi.



Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.



Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.
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