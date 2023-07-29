Dini etkinlikte korkunç kaza: Çok sayıda kişiyi elektrik çarptı

Sözcü'de yer alan habere göre Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi.



NDTV’nin haberine göre, Jharkhand eyaletinin Bokaro bölgesinde muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.



Yetkililer, kazanın etkinlikte taşınan 4,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinin yüksek gerilim hattına takılmasıyla meydana geldiğini kaydetti.



Kaza sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.