Gergerlioğlu’ndan 86 yaşındaki yatalak hasta için infaz erteleme talebi

TR724'te yer alan habere göre Manisa’da hukuksuz cemaat soruşturması kapsamında verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay’da onanan 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk’ün, yaşlılık ve ağır hastalıkları gerekçe gösterilerek yapılan infaz erteleme başvurusu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Mustafa Said Türk’ün avukatları infazın ertelenmesi için 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.



86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk’ün cezaevine gönderilmesi yönünde 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı karara tepki gösteren Gergerlioğlu, Flash TV’de katıldığı programda Adalet Bakanlığı’na seslendi.



21. yüzyılın Türkiye’sinde zulmün bebeklere ve dedelere kadar indiğine dikkat çeken Gergerlioğlu, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı onaması durumunda yatalak hasta Mustafa Said Türk’ün sedyeyle cezaevine götürüleceğini söyledi.



Geçmişte Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde işlenen hak ihlallerini saya saya bitiremediğini anlatan Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:



‘‘ADAMI SEDYEYE KOYACAKLAR CEZAEVİNE GÖTÜRECEKLER’’



‘‘Perişan yatalak olan bir insan. Bu halde bu adamı nasıl cezaevine gönderirsiniz? Sizde hiç mi vicdan yok. Manisa 3. Ağır Ceza bu kararı vermiş. Yakınları itiraz ettiler şimdi 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirecek. Tamam gönderilir derse ne olacak, adamı sedyeye koyacaklar cezaevine götürecekler.



‘‘IVIR ZIVIR SEBEPLERLE 10 YIL HAPİS VERİLMİŞ, YASAL BANKAYA PARA YATIRMAK DÜNYAYIN NERESİNDE SUÇ?’’



Böyle bir rezalet olabilir mi? 21. yüzyılda işte size Türkiye manzarası. Şu durumdaki insanı eften püften sebeplerle cezaevine atacaklar. Adam mı öldürmüş, hırsızlık mı yapmış? Yok Bank Asya’da parası varmış, yok efendim bir sohbete gitmiş, yok çocuğu okula gitmiş, ıvır zıvır şeyler. Bu saydıklarım dünyanın neresinde suç unsurudur. Normal yasal olaylar bunlar yani. Adamcağıza bu sebeplerle 10 yıl ceza vermişler, üstüne de bu haliyle cezaevine gönderiyorlar.



‘‘BU ÜLKEDE ADALET BAKANI, HUKUK YOK MU?’’



Bu ülkede bir Adalet Bakanı yok mu? Bu ülkede hukuk yok mu? diye iktidara soruyorum. Biz sayın Abdülhamit Gül’ün ihlallerini saya saya bitiremedik. Sayın Bekir Bozdağ’ın ihlallerini saya saya bitiremedik. Şimdi Yılmaz Tunç bakan oldu şimdi kalksın bu duruma bir cevap versin. Bu ne rezalet, sayın Yılmaz Tunç bunu görmüyor musun? Bu adam hakkındaki karar Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde onandıktan sonra senin vicdanın nasıl rahat edecek. Sayın Bülent Arınç’a soruyorum, kendisi de Manisalı muhtemelen tanıyordur, bu kişinin cezaevine girmesi sizin vicdanınızı sızlatmayacak mı?



‘‘ZULÜM DEDELERE, BEBEKLERE KADAR İNDİ’’



Hukukçu olmanıza gerek var mı, doktor olmanıza gerek var mı? Böyle bir dedenin tutulup da cezaevine atılması, bu ülkede bırakın gazeteciyi, siyasetçinin hapse atılmasını zulüm dedelere kadar varmış, bebeklere kadar varmış. El insaf, bebeklerin, dedelerin cezaevinde olduğu bir çağ yaşıyoruz.”