Lunaparkta kaos: Havada 45 dakika asılı kaldılar

İngiltere’nin Essex bölgesinde bir lunaparkta korku dolu anlar yalandı.Bir rollercoaster’ın aniden arızalanması sonucu 8 kişi yere 90 derece dikey şekilde metrelerce yüksekte asılı kaldı. Adventure Island parkındaki arıza uzun süre giderilemeyince 8 kişi 45 dakika boyunca gökyüzüne bakan vagonda asılı halde bekledi.Görgü tanıkları, vagondakilerin kayışlar yardımıyla kurtarılarak aşağıya indirildiğini aktardı. The Mirror gazetesine konuşan bir tanık, vagonun rollercoaster’ın tam en tepe noktasında durduğunu, olayın büyük paniğe yol açtığını söyledi.Bu ay başında İngiltere’deki bir başka lunaparkta da benzer bir olay yaşanmış, rollercoaster’ın arızalanması sonrası çok sayıda konuk raylardan indirilerek kurtarılmıştı.