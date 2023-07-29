Zeytinyağı fiyatı 4 yılda 7 kattan fazla arttı

Temel ihtiyaç maddelerindeki artışlar bazı ürünlerini alımını bir hayli zorlaştırıyor.



Bunlardan biri de zeytinyağı…



Türkiye’deki perakende zeytinyağı fiyatları son iki ayda yüzde 77 zamlandı ve litresi 90 liradan 160 liraya çıktı.



Zeytinyağı fiyatlarının geldiği seviye nedeniyle 5 litrelik büyük ambalajlı ürünlere talep azaldı ve vatandaşın alım gücüne hitap eden 500 ml, 750 ml gibi ürünler daha revaçta olmaya başladı.



Çeşitli marketlerdeki fiyat değişimlerine bakıldığında da 5 litrelik teneke zeytinyağı fiyatlarının 1000 lira seviyesine çıktığı gözlemleniyor.



Ülke genelinde bilinen bir markanın 5 litrelik teneke sızma zeytinyağı ürününün ocak ayındaki fiyatı 450 TL iken temmuz ortası itibarıyla 838 TL'ye çıktığı; ocakta 630 TL civarında satılan bir başka markanın ürününün ise 1015 liraya ulaştığı görülüyor.



29 Eylül 2019 tarihinde Üsküdar Kısıklı'daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafta yer alan zeytinyağı etiketi ise fiyatlardaki inanılmaz değişimi gözlerine önüne seriyor.



Kadraja giren 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı'nın fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 825 lira… Geçen dört yılda zeytinyağının fiyatının 7 kattan fazla arttığı görülüyor.



İHRACAT VE KURDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ



Geçtiğimiz günlerde Sozcu.com.tr'ye konuşan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan ise, iç piyasadaki zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artışa yönelik ‘artan ihracata' ve ‘döviz kurunun etkisiyle yükselen maliyetlere' işaret etmişti.



Küresel zeytinyağı arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye talebin arttığını anlatan Dr. Tan, bu yıl tarihi seviyelerde ihracat yapıldığını, bunun da iç piyasadaki fiyatlara yansımaları olduğunu aktardı.



“Bir yandan da döviz kuru yükseldikçe zeytinyağı da otomatikman yükseliyor” diyen Tan, kurdaki artışın etkisiyle hem ambalaj maliyetlerinin arttığını hem akaryakıta gelen zamlardan dolayı taşıma maliyetinin yükseldiğini; bunun da fiyatlara ister istemez yeni artışlar olarak eklendiğini söyledi.



Ham zeytinyağının fiyatını artıran maliyetleri ‘teneke maliyeti, tenekenin üzerindeki baskı, posanın ayıklanması için filtre edilme maliyeti, taşıma maliyeti, alım-satım vergisi ve rafa geldiğinde perakendecinin kâr payı” şeklinde sıralayan Dr. Tan, “Maliyetler göz önüne alındığında, gerçek bir kaliteli sızma zeytinyağının litresi 200-250 TL'den aşağı kendi maliyetini kurtarmaz” diye konuştu.



Ancak ‘zeytinyağı pahalı' imajının doğru olmadığını, bir kilo zeytinin bir kilo peynirden daha ucuz olduğunu söyleyen Tan, “Bu maliyetlere rağmen zeytin ve zeytinyağı sektörü fırsatçılık yapmıyor, yalnızca ayakta kalmaya çalışıyor” dedi.