Dini nefreti teşvik edecek her türlü eylemi reddediyoruz

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin ardından, dini nefreti teşvik edecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi.



Borrell, iki ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa'da bazı kişilerin birçok Müslüman'ı inciten eylemlerinin ardından AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir." ifadesini kullandı.



Dini topluluklara saygının AB değerleri içinde yer aldığını vurgulayan Borrell, Kur'an-ı Kerim'e veya herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın açık provokasyon niteliği taşıdığını belirtti.



Borrell, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün AB'de yerinin olmadığını kaydederek, "Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı zamanıdır. Provokatörlerin yaptığı bu eylemler yalnızca bizi ve toplumlarımızı bölmeye çalışanların çıkarına hizmet eder." ifadelerini kullandı.



Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar



Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.



Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz’da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde benzer eylem gerçekleştirmişti.



Grup, daha önce de 14 Nisan’da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yçönelik saldırılarda bulunmuştu.