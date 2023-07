RTÜK'ten dijital platformlara 'ahlak' cezası

Amazon Prime Video’da yayınlanan “Modern Love” isimli yapımı da "toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olarak değerlendiren RTÜK, yayıncıya üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme raporlarını görüştü. Gündemdeki dosyalar internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayınlanan içerikler odu.Üst Kurul Netflix’in iki ayrı dosyasını karara bağladı.Anne+ ve Élite isimli yapımlar için "eşcinsel ilişkiler yer aldığı" gerekçesiyle yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulama kararı aldı.Disney+’da yayınlanan 'Love, Victor' dizisinin 2. sezonundaki “Seks Kabini” isimli bölümü ve kimi sahneleri nedeniyle 4. bölümü RTÜK tarafından "toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar" olarak değerlendirildi.RTÜK, Üst Kurul uzmanlarının görüşlerini yerinde bularak üst sınırdan idari para cezası kararı verdi.Mubi platformunda yer alan, “Liseli” isimli film ile lezbiyen ilişki yaşayan 2 ana karakterin hikayesini konu alan "Ateşli Oda” adlı filmi de rapora konu oldu. Her iki film için de "Çarpık ilişkiler ve müstehcenlik içeren sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu" görüşüne varıldı."Yayın hizmetleri, … Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği belirtilerek yapımlar için üst sınırdan idari para cezası kararı alındı.Üst Kurul, Blu TV’nin "The Book Of Queer" isimli dizisini "LGBTQ+ öğeleri barındırdığı", beIN MOVIES STARS’da yayınlanan "Lost Highway" isimli yabancı filmi de "6112 sayılı yasada sıralanan yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği" kanaatine vardı ve yapımlar için üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Üst Kurul’un gündemindeki son dosya Virgin Radyo raporuydu. “Mesut Süre ile Rabarba” isimli program, "çocukların dinleyebileceği zaman diliminde gayri ahlaki konuşmalar içerdiği" gerekçesiyle Virgin Radyo’ya da üst sınırından idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.Verilen kararların dışında RTÜK, "Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları" noktasında dijital internet platformu yayıncılarıyla Eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi maksadıyla yayıncıların Ankara’ya çağırılmasına karar verdi.