Diploma tartışmasında sular durulmuyor; 'Sehven'den sonra yeni açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tartışmalı diploması"na ilişkin açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ise katıldığı bir canlı yayında, "Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor" dedi.







Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini talep etmesi Erdoğan’ın "tartışmalı diploması"nı tekrar gündeme geldi. Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın Erdoğan’ın 9 yıldır aranan diplomasıyla ilgili “Araştırdım ama bulamadım” sözleri ise gündeme oturdu.







Erdoğan’ın tartışmalı diplomasına ilişkin Marmara Üniversi'nden açıklama yapıldı. Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.





Açıklamada, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.





Üniversitenin açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girerek Erdoğan'ın diplomasına ilişkin belgeleri paylaştı. Paylaşılan belgelerde Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı.





ÜNİVERSİTEDEN YENİ AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin bir açıklama daha yaptı.





Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi.





Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440-677 no'lu belgenin, Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.





KALIN CANLI YAYINDA KONUŞTU

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, "Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor" dedi.





Kalın'ın açıklamaları şöyle:





"Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Cevabı verilse de gündeme taşıyanlar var. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıptır. Buradan bir yıpratma siyaseti izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyetle hareket ediyorlarsa bilgiler belgeler ortada Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor."