Diploma yok unvan çok

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında üniversite diploması tartışmalarıyla gündeme gelen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verilen fahri doktora unvanlarıyla ilgili CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun verdiği soru önergesine YÖK tarafından yanıt geldi.







SARAY’A ERDOĞAN’IN UNVANLARINI SORDU

Gaytancıoğlu, Erdoğan’a çeşitli üniversiteler verilen fahri doktora unvanları verildiğini, ancak bu unvanları veren üniversitelerin hangileri olduğu, sayısı ve alanları konusunda net bir bilgisi olmadığı gerekçesiyle hazırladığı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaç tane fahri doktora unvanı verildiğini; bu unvanların hangi üniversiteler tarafından, hangi tarihte ve hangi alanlarda verildiğini” sordu.





YÖK: VERİLER BİZDE YOK

Anka’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gönderdiği cevapta önergenin MEB’in görev ve yetkisinde olduğunu belirtti. Gaytancıoğlu, aynı soruları 29 Nisan’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltirken, Milli Eğitim Bakanlığı soruyu, 17 Mayıs 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yönlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fahri doktora unvanlarıyla ilgili YÖK Başkan Vekili Sefa Kapıcıoğlu’nun verdiği yanıtta ise YÖK’te fahri doktora sayılarına ilişkin veriler bulunmadığı belirtildi.





20 FAHRİ DOKTORA UNVANI ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde Erdoğan’ın 20 üniversiteden fahri doktora unvanı aldığı bilgisi bulunuyor. Erdoğan’ın fahri doktora aldığı üniversiteler şöyle:





– 27 Haziran 2019 – Mukogawa Kadın Üniversitesi

– 2 Eylül 2018 – Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

– 20 Mayıs 2018 – Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

– 25 Aralık 2017 – Hartum Üniversitesi

– 1 Mayıs 2017 – Hindistan Jamia Millia İslamia Üniversitesi

– 25 Mart 2016 – Bozok Üniversitesi

– 6 Kasım 2016 – Sağlık Bilimleri Üniversitesi

– 1 Haziran 2016 – Uganda Makarere Üniversitesi

– 27 Mayıs 2016 – Ahi Evran Üniversitesi

– 13 Mayıs 2016 – Kocaeli Üniversitesi

– 11 Mart 2016 – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

– 4 Şubat 2016 – Peru San Ignacio De Loyola Üniversitesi

– 22 Aralık 2015 – Uludağ Üniversitesi

– 2 Aralık 2015 – Katar Üniversitesi

– 27 Kasım 2015 – Bayburt Üniversitesi

– 24 Ekim 2015 – Hasan Kalyoncu Üniversitesi

– 8 Ekim 2015 – Japonya Waseda Üniversitesi

– 17 Nisan 2015 – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

– 22 Ocak 2015 – Addis Ababa Üniversitesi

– 7 Ocak 2015 – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi





DİPLOMA HALA ORTADA YOK

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması üzerindeki şaibe hala giderilebilmiş değil. Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasının bulunmadığı, hatta lise diplomasının da yükseköğrenim görmeye uygun olmadığı yönünde birçok girişimde bulunan HKP, son olarak da Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesi’nden diplomasını talep etti. Diplomanın kendilerine verilmemesi üzerine HKP, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP’liler daha sonra da Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasını aldığı iddia edilen Marmara Üniversitesi’nden Erdoğan’ın diplomasını talep etti. Üniversite, HKP gibi Erdoğan’ın diplomasını talep eden kişi ve kurumlara uzun yıllardır cevap vermiyor.