Dış ticaret açığı tarihi rekoru tazeledi

Yüksek enflasyona rağmen faiz indirerek enflasyon ve döviz kurlarını patlatan ekonomi yönetiminin en büyük vaadi cari fazla vermekti ancak tablo tam tersi oldu.







Artan enerji fiyatlarının da etkisiyle Türkiye’nin dış ticaret açığı rekor üstüne rekor kırarken, Merkez Bankası’nın (TCMB) düşük rezervleri de düşünüldüğünde kış aylarında döviz sorununun artması bekleniyor.





AĞUSTOSTA 11,3 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13,2 oranında artışla 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 32 milyar 618 milyon dolar oldu.





Ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolara yükseldi. Geçen sene aynı ayda açık 4 milyar 307 milyon dolardı.





Dış ticaret hacmi ağustosta yıllık yüzde 28,4 oranında artarak 53 milyar 959 milyon dolara yükseldi.





8 AYLIK AÇIK 73,5 MİLYAR DOLAR

Sözcü'nün heberine göre 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 18,3 oranında artışla 165 milyar 672 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 239 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 30,6 oranında artarak 404 milyar 799 milyon dolar oldu.





Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yıllık yüzde 146,4 artışla 73 milyar 454 milyon dolara yükseldi.





2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,0 puan azalarak yüzde 65,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,9 puan azalarak yüzde 82,7 olarak gerçekleşti.





İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA BİRİNCİ



Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 5,9 oranında artışla 1 milyar 662 milyon dolar, ABD yüzde 13,0 oranında artışla 1 milyar 480 milyon dolar ve Irak yüzde 34,2 oranında artışla 1 milyar 258 milyon dolar oldu.





İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,4 oldu.





Ağustos ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 135,0 oranında artışla 6 milyar 285 milyon dolar, Çin yüzde 46,2 oranında artışla 4 milyar 148 milyon dolar ve Almanya yüzde 17,7 oranında artışla 2 milyar 52 milyon dolar oldu.





İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,9 oldu.





CARİ AÇIK VE DÖVİZ SORUNU BÜYÜYOR

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı 73,5 milyar dolarla tarihi seviyelere yükselirken, ocak-haziran dönemindeki cari açık da 32,4 milyar dolar oldu.





Sonbaharla birlikte turizm gelirlerinin de düşmesi ve enerji harcamalarının da artmasıyla birlikte cari açık ve dolayısıyla döviz sorununun büyümesi bekleniyor.