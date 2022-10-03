Samanyolu Haber /Gündem / Dışişieri'nden ABD'ye Rum Yönetimi tepkisi /03 Ekim 2022 20:39

Dışişieri'nden ABD'ye Rum Yönetimi tepkisi

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etme kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla kınandı.

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Bakanlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir.

ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir.

Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir.
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