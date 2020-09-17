Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri’nden AP’ye Doğu Akdeniz tepkisi /17 Eylül 2020 20:45

Dışişleri’nden AP’ye Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik kabul ettiği tavsiye kararı hakkında açıklama yaptı. Dışişleri, tavsiye kararının birçok yönüyle kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında tavsiye kararları alındı. Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’ye yönelik kabul edilen tavsiye kararı hakkında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada tavsiye kararının birçok yönüyle kabul edilemez olduğu belirtildi.

“İYİ NİYET VE SAĞDUYU İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir.

* Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her seviyede yaptığımız girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olması, iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır.

* AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir.

* Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke Türkiye'ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar.

* Türkiye iyi niyetini göstermiş, maksimalist ve hak tanımaz tavırlar karşısında doğru ve ilkeli tutumundan vazgeçmemiş, kışkırtıcı eylemlere karşı ise kararlı ancak sağduyulu bir yaklaşım sergilemiştir. Hiç kimsenin hakkında gözü bulunmayan Türkiye, bölgede kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ve çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

* Üyelik perspektifiyle AB ile samimi diyalog ve işbirliğinden yana olan Türkiye, Sayın Bakanımızın AP Dış İlişkiler Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı üzere, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir.

* Öte yandan, AP'nin AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile enerji işbirliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9. maddesi tarafımızdan not edilmiştir.
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