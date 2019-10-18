Diyanet Cuma hutbesini gece yarısı değiştirdi! Çünkü...

Cuma günleri camilerde görevli imam tarafından okunan hutbe metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından web sitesine akşam saatlerinde yükleniyor. İmam veya müezzinler de buradan hutbeyi indirip halka irad ediyordu.







Ancak dün akşam yüklenen "Dualarımız Mehmetçiğimiz için" başlıklı hutbe, gece "Kul ve kamu hakkı" başlıklı hutbe ile değiştirildi. Değişikliğin gerekçesi açıklanmadı ama Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi olduğu açıkça anlaşılıyor.





Amerika'dan gelen heyet, yürüttüğü çalışmayla hem harekata hem de dolayısıyla Cuma hutbesindeki konunun değişmesine de sebep olmuş oldu.





Değiştirilen hutbede Barış Pınarı Harekatı da şu şekilde anlatılıyordu:





"Barış Pınarı dedi yürüyüşünün adına. Yanında da arkadaşları, eşten dosttan tanışları, kardeşleri… Kimimizin evladı, kimimizin kardeşi… Bizim çocuklarımız, hepimizin ciğerpareleri…"