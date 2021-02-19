Diyanet’in Fethullah Gülen raporu üzerine yapılan çalışma 'Nijerya'da yayınlandı

İlahiyatçı yazar Dr. Ergün Çapan 'Diyanet’in Fethullah Gülen Raporu ve yapılan 'Cımbızlama Mühendisliği' ile ilgili üç yazılık bir makale dizisi kaleme aldı .





İlgi gören yazı dizisi Nijerya Leadership Gazetesi'nde de yayınlandı.

İngilizce yayınlanan makalede ' Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün sosyal medyada yer alan Kur’an’la ilgili söyleşisi konusunda kendisi ile yapılan “Özel Ropörtaj”da bir Müslümanın sözlerinden dolayı tekfîr (dinden çıktığına hükmedilmesi) ve tadlîl (dalâlet ve sapıklıkla suçlanması) edilmesiyle ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.Sayın Görmez; insanların söz ve yaklaşımlarının bütünlüğünden koparılarak “cımbızlama mühendisliği” yapılmasının sorgulanması gerektiğini, bu tür bir hareket tarzını doğru bulmadığını, ilgili şahsın Kur’an’ın Allah kelam’ı olmadığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını söylemenin yanında, o kişinin Ehl-i Sünnet’in "ehl-i kıble" yaklaşımıyla değerlendirilerek tekfir ve linç edilmemesi gerektiği üzerinde çok ciddi bir şekilde vurgu yaptı.

Yazımızda, Görmez’in bir müslümanın görüş ve yaklaşımlarının “cımbızlama mühendisliği” yapılmadan ve Ehl-i Sünnet’in kriterleri ile değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili bu yaklaşımına Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili hazırladıkları raporda ne ölçüde riayet ettiğini bir örnek üzerinde değerlendirmeye çalışacağız.' denildi

















Ergun Çapan makalesinde Görmez’in bir kimsenin ifadelerinden cımbızlanarak onun hakkında hüküm verilmesi ile ilgili ifadeleri üzerinden bir inceleme yapmış. 3 seri halinde yayınlanan makalede ayrıca 'Diyanetin raporunda nasıl bir 'Cımbızlama Mühendisliği ' yapıldığını tek tek anlatılmış. Raporda Gülen’in vaazlarından ve yazdıklarından verilen örnekleri inceleyen Çapan bütün iddiaları yine Kur’an ve Sünnet’ten örneklerle çürütmüş







