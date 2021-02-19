Almanya aşılamanın hızını arttırıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı aşılamaların hızının önümüzdeki haftalarda arttırılacağını dile getirdi. Şu ana dek yaklaşık 5 milyon doz aşı yapıldığını bildiren Spahn, önümüzdeki haftanın sonuna kadar on milyon doz aşının daha aşı merkezlerine ulaştırılacağını duyurdu. Bakan Spahn, şu an Almanya çapında günde ortalama 150 bin kişinin aşılandığını, yeni gelecek aşıların zamanında uygulanabilmesi için bu sayının önümüzdeki haftalarda iki katına çıkarılması gerektiğini belirtti.





Almanya huzurevlerinde yaşayan yaklaşık 740 bin kişinin ilk aşılarını olduğunu kaydeden Spahn, 500 bine yakın kişinin ikinci aşısını da olduğunu aktardı.





"AstraZeneca aşısı güvenli ve etkili"

Açıklamasında, Almanya'da çok sayıda kişide AstraZeneca aşısına karşı duyulan güvensizliğe de değinen Jens Spahn, "Avrupa Birliği içinde ruhsat alan, güvenli ve etkili üç aşı var" diyerek, BioNTech ve Moderna aşıları ile birlikte AstraZeneca'nın güvenilir olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu üç aşının etkili olduğunu dile getiren bir diğer isim de Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler oldu.





Bu arada Almanya'nın pek çok eyaletinde, öncelik uygulaması sebebiyle aşılanma sırası henüz gelmeyen grupların da aşılanması üzerinde tartışılıyor. Bavyera Eyalet Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, diğer eyaletlerdeki mevkidaşlarının katılımı ile pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirileceğini ve bu toplantıda, öğretmen ve eğitimcilerin aşılama sırasında öne alınıp alınmayacağının görüşüleceğini bildirdi. Holetschek, federal ve eyalet başbakanlarının yapılan son toplantıda bu yönde aldığı tavsiye kararını kendinin de desteklediğini ifade etti.







Federal Sağlık Bakanı Spahn, bakanlığının bu konuyla ilgili bir öneri hazırlığı içinde olduğunu ve bu önerinin, eyalet yönetimleri tarafından kabul edilmesi durumunda seri bir şekilde hayata geçirileceğini dile getirdi. Hazırlanan öneride, özellikle ilkokul çocuklarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmede yaşları gereği daha fazla zorlanması nedeniyle, bu okullarda görev yapan öğretmen ve eğitimcilere öncelik tanınması planlanıyor.





Yardım örgütlerinden Merkel'e "adil aşı paylaşım" çağrısı

Bu arada sekiz yardım örgütü Merkel hükümetine açık bir mektup göndererek, koronavirüs aşılarının dünya çapında daha adil bir şekilde paylaşılmasını talep etti. "Uluslararası alanda faaliyet gösteren kalkınma ve insan hakları örgütleri olarak, Covid-19 salgınına set çekmesi planlanan aşıların adaletsiz bir şekilde paylaşımını endişe ile izliyoruz" ifadesinin kullanıldığı mektupta, Almanya'dan aşı dağıtımının adil olması için öncü rol üstlenmesi talep edildi.





Söz konusu mektubu imzalayan yardım örgütleri arasında Brot für die Welt (Dünya için Ekmek) ve medico international gibi kuruluşlar da yer alıyor.









Diğer yandan Federal Hükümet, Almanya'daki aşı üretimini arttırmak amacı ile hükümete bağlı özel bir temsilci görevlendirme kararı aldı. Üretim çalışmalarını koordine edici bir rol üstlenmesi planlanan kişinin Federal Gayrimenkul İşler Kurumu Başkanı Christoph Krupp olacağı bildirildi.





Almanya Ekonomi Bakanlığı çatısı altında görev yapacak olan Krupp'um, özellikle aşı üreticilerinin olası sorunlarda başvuracağı kişi olması ve onlara üretimi arttırma konusunda yardım etmesi bekleniyor.