Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı yalan söyler mi? /23 Nisan 2024 11:51

Diyanet İşleri Başkanı yalan söyler mi?

İlahiyat Fakültesinden akademisyenlik yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rûdaw muhabirinin kendisine yönelttiği Arapça soruyu anlamayınca Türkçe olarak tercüme etmesini istedi. Erbaş'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak'ta Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi ziyaretine eşlik etti.

Diyanet'in resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazan Erbaş, Rûdaw muhabirinin Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani gibi Kürt şahsiyetlerin İslam'a hizmetleri hakkındaki Arapça sorusunu anlamayınca Türkçe'ye çevirmesini istedi.

Erbaş'ın muhabire soruyu Türkçe olarak çevirttiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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