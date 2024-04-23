Diyanet İşleri Başkanı yalan söyler mi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak'ta Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi ziyaretine eşlik etti.
Diyanet'in resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazan Erbaş, Rûdaw muhabirinin Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani gibi Kürt şahsiyetlerin İslam'a hizmetleri hakkındaki Arapça sorusunu anlamayınca Türkçe'ye çevirmesini istedi.
Erbaş'ın muhabire soruyu Türkçe olarak çevirttiği anlar sosyal medyada gündem oldu.