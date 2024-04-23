Polonya’nın “Nükleer silah' açıklamasına Rusya'dan sert tepki

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Doğu Avrupa ülkelerinin savunmasına takviye yapmaya devam ederken Polonya’dan ilginç bir çıkış geldi.





Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın “Nükleer silahlar için hazırız” açıklamasına Moskova’dan sert cevap geldi.





Duda’nın “ülkesinin topraklarında nükleer silah barındırmaya hazır olduğu” açıklamasına





Polonya’da yayın yapan Fakt gazetesine verdiği röportajda Duda, “Rusya, Kaliningrad bölgesini giderek daha fazla silahlandırıyor. Son zamanlarda nükleer silahlarını da Belarus’a taşıyor” dedi.





Duda devamla, “Eğer müttefiklerimiz NATO’nun doğu kanadının güvenliğini güçlendirmek için bizim topraklarımızda da nükleer paylaşımın bir parçası olarak nükleer silah konuşlandırmaya karar verirlerse, biz buna hazırız.” İfadelerini kullandı.





Moskova’nın tepkisi sert oldu





Bu açıklamalara Moskova’dan sert cevaplar geldi.





Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Polonya topraklarında nükleer silah konuşlandırılması durumunda Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi.





Başkent Moskova'da düzenlenen 'Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme' Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batılıların Ukrayna'ya verdiği destekle nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğine gelindiğini vurguladı.





Lavrov, Kiev rejiminin suç işlemeye devam etmesinin nükleer silah sahibi ülkeler tarafından desteklenmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.





Polonya, Washington’a iletti





ABD ziyaretinde Donald Trump’u da ziyaret eden Duda eski başkan ile ilgili, ABD Başkanı olduğu dönemde dört yıl boyunca doğrudan birlikte çalıştıklarını hatırlattı ve “O zamandan beri dost olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum. Onunla konuşmayı gerçekten seviyorum, çünkü son derece ilginç bir kişilik ve hem siyasi hem de iş dünyasında çok fazla deneyime sahip.” dedi.





Duda, "Biz Kuzey Atlantik İttifakı'nda bir müttefikiz ve bu konuda da yükümlülüklerimiz var, yani sadece ortak bir politika uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.





Polonya cumhurbaşkanı ayrıca, ülkede Amerikan nükleer silahlarının konuşlandırılması konusunun "bir süredir Polonya-Amerikan müzakerelerinin konusu olduğunu" söyledi.





Polonyalı yetkililer daha önce ABD nükleer silahlarını ülke topraklarına yerleştirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdi.





Haziran 2023'te özellikle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rus nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlandırılmasına yanıt olarak Polonya, Amerikan nükleer silahlarının konuşlandırılmasıyla ilgileniyor" demişti.





Morawiecki, bir süredir nükleer silahların paylaşımının da ABD ile yapılan görüşmelerde gündemde olduğunu, buna hazırlıklı olduklarını Washington’a ilettiklerini söyledi.