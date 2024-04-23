THY’nın Latin Amerika’ya Rus yolcu krizi büyüyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





THY’nin Latin Amerika’ya gitmek isteyen biletli yolcuları almaması önce Rus Büyükelçiliğini sonra Dışişleri Bakanlığını devreye soktu.





Uyarıları dikkate almayan THY’ye Rusya’dan uçmayın uyarısı geldi.





THY’nin, Latin Amerika ülkelerine yapılan uçuşlara Rus yolcuları almamasının devam etmesi üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, durumun açıklığa kavuşturulması için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na resmi talepte bulundu. Türk tarafından herhangi bir cevap alamayan Rusya, vatandaşlarının Türk Hava Yolları ile seyahat etmemesi konusunda uyarıda bulundu.





Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada “Bir sorun var, ciddi bir sorun. Üstelik Türk yetkililerin olayın ciddiyetinin ne kadar farkında olduklarını da bilmiyoruz” denilerek son birkaç haftadır İstanbul Havalimanı'ndan Latin Amerika'ya aktarma yapan Rus vatandaşlarının uçağa binmelerine izin verilmediği vakaların giderek arttığına dikkat çekildi.





Türk havayolu yetkililerin bu durumu, Rusların Latin Amerika ülkelerine kabulüne ilişkin kuralların sıkılaştırıldığı iddiasıyla yaptığı açıklamayı Türk Hava Yolları, internet sitesinden İngilizce ve Türkçe olarak yayınlaması ancak bunu Rusça yayınlamayı reddetmesi de Rusya tarafından eleştirildi.

Latin Amerika ülkelerine seyahat etmek isteyen Rus vatandaşlarının THY uçaklarına bindirilmemsi olayı Mart ayında fazlalaştı.





9 Mart'ta Türk Hava Yolları'nın Arjantin'e yaptığı uçuşlarda Türkiye’den aktarma yapan en az 50 Rus yolcu uçağa alınmadı. Bunun üzerine Buenos Aires'teki Rus büyükelçiliği sorunun THY’de olduğunu bildirdi.





O zaman da Rusya Tur Operatörleri Birliği Rusya Federasyonu'ndan gelen yolcuların Türk Hava Yolları ile Meksika'ya uçmaması uyarısında bulundu. Nisan ayında Türkiye üzerinden transit olarak Meksika'nın Cancun kentine giden üç Rus kadının İstanbul'da uçağa binmesine izin verilmedi.