Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da asılsız ihbarla 40 genç gözaltına alındı /15 Ağustos 2022 22:09

Diyarbakır'da asılsız ihbarla 40 genç gözaltına alındı

Diyarbakır’da genç yaşlardaki 40 kişi, 3 farklı ihbarla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gençlerin evlerinde patlayıcı ve molotofkokteyli bulunduğu iddiasının yapılan ev aramalarıyla gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

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Diyarbakır’da 13 Ağustos’ta gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 40 genç, yapılan 3 farklı ihbar nedeniyle gözaltına alındı. Gençlerin Diyarbakır’da eylem yapacağı ve evlerinde bombalar bulunduğu öne sürüldü. Gençlerin evlerinde yapılan aramalarda, iddia edilen patlayıcı maddeler bulunmazken, söz konusu ihbarlar telefondan 112’yi aramayla gerçekleştirildiği öğrenildi. 
 
 
‘MOLOTOF’ İHBARI YALAN ÇIKTI 
 
Yapılan ikinci ihbarda ise gençlerin Diyarbakır’ı karıştıracağı, araçlara “molotof” atacakları, bu malzemelerin, ihbar edilen gençlerin evinde bulunduğu iddia edildi. Bir önceki ihbarla aynı tarihte ve ondan 8 dakika önce yapılan ihbar şöyle: “Abi iyi akşamlar Amedi karıştırmaya çalışan adamlar var bunlar PKK destekçisi 15 Ağustos ta araç yakıp molotof atacaklar hazırladıkları malzemeler evlerinde olabilir devletimiz bunlara fırsat vermesin.”
 
Yapılan ihbar sonucu gözaltına alınıp Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen gençlerin, şu ana kadar ifadelerine başvurulmadığı belirtildi.
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