Diyarbakır'da asılsız ihbarla 40 genç gözaltına alındı

Diyarbakır’da 13 Ağustos’ta gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 40 genç, yapılan 3 farklı ihbar nedeniyle gözaltına alındı. Gençlerin Diyarbakır’da eylem yapacağı ve evlerinde bombalar bulunduğu öne sürüldü. Gençlerin evlerinde yapılan aramalarda, iddia edilen patlayıcı maddeler bulunmazken, söz konusu ihbarlar telefondan 112’yi aramayla gerçekleştirildiği öğrenildi.



‘MOLOTOF’ İHBARI YALAN ÇIKTI

Yapılan ikinci ihbarda ise gençlerin Diyarbakır’ı karıştıracağı, araçlara “molotof” atacakları, bu malzemelerin, ihbar edilen gençlerin evinde bulunduğu iddia edildi. Bir önceki ihbarla aynı tarihte ve ondan 8 dakika önce yapılan ihbar şöyle: “Abi iyi akşamlar Amedi karıştırmaya çalışan adamlar var bunlar PKK destekçisi 15 Ağustos ta araç yakıp molotof atacaklar hazırladıkları malzemeler evlerinde olabilir devletimiz bunlara fırsat vermesin.”

Yapılan ihbar sonucu gözaltına alınıp Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen gençlerin, şu ana kadar ifadelerine başvurulmadığı belirtildi.

