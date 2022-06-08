Diyarbakır'da gazetecilere operasyon: 19 gözaltı

Mezopotamya Ajansa, Jin News ve Pel Prodüksiyon isimli medya kuruluşlarında çalışan ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nde (DFG) faaliyet gösteren çok sayıda gazetecinin evlerine ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskınlarda şu ana kadar aralarında DFG Eş Başkanı Serdar Altan’ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.







Şüpheliler, sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyon hala sürüyor ve gözaltına alınanların sayısının artması bekleniyor. Gözaltına alınanlarla görüşmeye giden avukatlara da operasyonun sürmesi nedeniyle izin verilmedi.





Operasyon PKK'nın "Basın Komitesi yapılanmasına" yönelik





VOA Türkçe’nin polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyon PKK’nın “Basın Komitesi yapılanmasına” yönelik yapıldı.





Diyarbakır’daki bazı prodüksiyon şirketlerinin Belçika’da yayın yapan PKK çizgisindeki Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıklarının tespit edildiğini belirten polis kaynakları, VOA Türkçe’ye şu bilgileri verdi “Diyarbakır Polisi, Sterk Tv ve Medya Haber Tv kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içeriklerini inceledi.





İncelemelerde, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütü hükümlü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi ile ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, son dakika bilgisi girerek, Diyarbakır’da hava harekatının başladığını örgüt mensuplarına duyurmak amaçlı haber yaptıklarının tespitleri yapıldı.





Operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.





Geçen hafta Van merkezli bir operasyonda da DFG’nin diğer Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu gözaltına alınmıştı. Van Valiliği, Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alınan 10 kişinin “6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.