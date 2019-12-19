Doğa Koleji’ne talip olan İTÜ Vakfı'nın kasası boş... 800 Milyonu nereden bulacak?

Türkiye’nin en önemli devlet üniversitelerinden birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin iki vakfından birisi olan İTÜ Vakfı’nın, 800 milyon liraya Doğa Koleji’ni satın aldığı iddia edildi.





Taraflardan henüz resmi bir açıklama yok. Ancak kulislerde konuşulanlara göre imza törenine sayılı saatler kaldı.

Sözcü Gazetesinin haberine göre Satış rakamının büyüklüğü ve aylardır yaşanan ‘Doğa Koleji mağduriyeti’nin giderilmesinin gölgesinde, gözler İTÜ Vakfı’nın kasasına çevirildi. Herkes “Bir üniversite vakfının kasasında bu kadar para bulunur mu?” sorusunu soruyor.





İTÜ’NÜN İKİ VAKFINDAN BİRİSİ





Adı, Doğa Koleji pazarlığı ile duyulan İTÜ Vakfı, İTÜ’nün iki vakfından birisi. Diğeri ise halen, İTÜ mensuplarının, ilk ve orta dereceli çocuklarının eğitim görmesini amaçlayan özel okulları bünyesinden bulunduran İTÜ Geliştirme Vakfı.





Ancak bu okullardan ciddi bir ekonomik gelir elde edilmiyor. Çünkü bu okullarda akademisyenlerin çocukları sembolik bir ücret karşılığı okuyor.





Buna rağmen İTÜ Geliştirme Vakfı’nın mali durumu, İTÜ Vakfı’ndan daha iyi durumda.





İTÜ VAKFI 5 YIL ÖNCE MADDİ YETERSİZLİKTEN TESİSLERİ DEVRETTİ









Doğa Koleji’ni almaya çalışan İTÜ Vakfı ise bundan 5 yıl önce, ekonomik olarak zarar ettiği için, okul içerisindeki işlettiği kantin ve kafetaryalar ile Maçka Yerleşkesi’ndeki sosyal tesisleri özel bir şirkete kiraya vermek zorunda kaldı.





İTÜ Vakfı'nın ise tek gelir kaynağı üniversite bahçesindeki kantinler ile Maçka'daki sosyal tesislerden elde edilen gelirlerden oluşuyor.





Şimdiye kadar kurulduğundan bu yana İTÜ Faliyet Raporu'na göre; Elde edilen 66 milyon TL üniversitedeki başarılı öğrencilere burs olarak dağıtıldı. Yine 12 milyon TL de İTÜ'ye aktarıldı. Bunların dışında vakfın, gelir getirici hiçbir faaliyeti ise bulunmuyor.





Edinilen bilgiye göre; İTÜ Vakfı’nın kasasında 800 milyon değil, 80 lira bile yok. Yıl sonu olduğu için kasada kaç para kaldığı 12 gün sonra ortaya çıkacak. Çünkü mevcut gelirler zaten öğrencilere burs olarak verildi.





REKTÖR DOĞAL BAŞKAN





İTÜ Vakfı’nın başkanlığı ise İTÜ Rektörü yürütüyor. Rektör kim seçilirse o vakfa da doğal başkan oluyor. Şuanki İTÜ Rektörü ve İTÜ Vakfı Başkanı ise Prof. Dr. Mehmet Karaca.





ÜNİVERSİTE’NİN KENDİ BÜTÇESİ BİLE SÖZ KONUSU PARANIN YARISI!





2020 yılı merkezi bütçeden üniversiteye ayrılan pay ise 443,2 milyon lira.





Yani İTÜ, 2020/2021 eğitim ve öğretim dönemi boyunca, hiçbir harcama yapmasa bile bu para, telaffuz edilen satış rakamının yarısı bile etmiyor.





Yasalara göre de İTÜ bu parayı zaten istese de vakfa devredemez. Çünkü o zaman akademisyen maaşları ödenemez. Bu paranın yüzde 90'a yakını personel gideri olduğu için zaten o zaman Doğa Koleji'yle aynı duruma düşer.