Samanyolu Haber /Gündem / Doğal gaz fiyatlarında 2121'in zam rekoru kırıldı /15 Eylül 2021 19:33

Doğal gaz fiyatlarında 2121'in zam rekoru kırıldı

Son dönemde doğal gaz fiyatlarında yaşanan küresel fiyat artışı Türkiye'yi de etkiliyor. Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 Eylül tarihinde 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdı.

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Enerji Piyasaları İşletme A.Ş'nin verilerine göre, en son 1000 metreküp gazın referans fiyatı 15 Ağustos’ta 2 bin 249 lira 21 kuruşa ulaşmıştı.Doğal gaz fiyatlarının küresel düzeydeki artışı Türkiye‘yi de etkiledi. Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 Eylül tarihinde 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdı.

Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 511 bin metreküp olarak tespit edildi.Avrupa da doğal gaz fiyatlarında rekor kırıyor.Bloomberght‘nin haberine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 452 bin 550 lira olarak açıklandı. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 134 bin 876 TL’ydi.

Bugün Türkiye’ye 142 milyon 239 bin 647 metreküp doğal gaz girişi yapıldı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 262 bin 970?? metreküp olarak kayıtlara geçti.
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