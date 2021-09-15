Johnson 3 bakanını görevden aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson beklenen kabine değişikliğinde Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Adalet Bakanı Robert Buckland ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakan Robert Jenrick'i görevden aldı.







Sosyal medya hesabı twitter'dan açıklama yapan Adalet Bakanı Buckland, 7 yıldır bu görevi yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.Eğitim Bakanlığı görevinden alınan Gavin Williamson da sosyal medya hesabından "2019'dan beri Eğitim Sekreteri olarak hizmet etmek bir ayrıcalıktı" açıklamasını yaptı.





Williamson açıklamasında başbakanı ve hükümeti destekleyeceğinin de altına çizdi.Kabine revizyonunda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab görevden alınarak boşalan Adalet Bakanlığı görevine getirildi.





Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği günlerde Girit’te tatilde olan ve tatilini yarıda kesmeyerek ülkesine gelmeyen Raab, o dönem çok tepki toplamıştı.



