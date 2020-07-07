Doğu Perinçek yayındayken Ulusal Kanal'da yangın

Ulusal Kanal’da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, naklen yayındayken yangın çıktı. Kanal, yangının kontrol altına alındığını ifade etti.
Doğu Perinçek, naklen yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanal yayına ara verdi ve açıklama yaptı.
Kanaldan yapılan açıklamada, “7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır” ifadelerine yer verildi.