Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 6.95 lira seviyesine geriledi /15 Şubat 2021 20:58

Dolar 6.95 lira seviyesine geriledi

Küresel piyasalarda düşüşte olan Dolar, iç piyasada da düşüş gösterdi. Dolar/TL kuru, bugün son altı ayın en düşük seviyesine inerek 6.95 TL’ye kadar geriledi.

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Küresel piyasalarda tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.Geçen kasım ayından bu yana düşüş eğiliminde olan ABD Doları/TL kuru, bugün son altı ayın en düşük seviyesine inerek 6.95 TL’ye kadar geriledi.

 Böylece dolar, birçok yatırımcının "psikolojik sınır" olarak nitelendirdiği 7 TL’nin altına inmiş oldu. Dolar/TL kuru, geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Euro/TL kurunda da bir düşüş yaşandı. Euro bugün en düşük 8.43 TL bandından işlem gördü.

ABD Doları küresel piyasalarda düşüşte. Covid-19’a karşı daha fazla aşının piyasaya sunulmasına ve pandemiyle sarsılan ABD ekonomisini canlandırmak için 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketine dair iyimserliğin, daha riskli para birimlerini ve Avrupa ile Asya'daki borsaları artırmasıyla Dolar haftaya, son iki haftanın en düşük seviyelerinde başladı.
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