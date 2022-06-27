Samanyolu Haber /Gündem / Dolar, Euro ve altında BDDK fırtınası /27 Haziran 2022 09:57

Dolar, Euro ve altında BDDK fırtınası

BDDK'nın TL ticari kredi kullanımı için şirketlere döviz sınırlaması getirmesi piyasayı sarstı. Bu sabah dolar/TL 16 liraya, Euro/TL 17 liraya, gram altın 950 liraya yaklaştı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 24 Haziran Cuma akşamı duyurduğu ve elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen kararı sonrası döviz kurlarında sert hareketlilik yaşanıyor.

Cuma günü TCMB’nin 15.30’da ilan ettiği gösterge dolar kuru 17,37 iken, BDDK kararı sonrası dolar 16,49 liraya kadar gerilemiş, sonra hafta sonu 16,90 seviyelerinde yer almıştı.

Yeni haftaya ise Asya piyasalarında 16,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 16,09’a kadar geriledi.

Euro/TL’de de TCMB’nin cuma günkü gösterge kuru 18,30 iken, bu sabah 17,02 seviyesi geriledi.

Cuma günü 1020 TL civarında olan gram altın da bu sabah 950 TL seviyelerine geriledi.

TİCARİ KREDİDE DÖVİZ ŞARTI
BDDK kararına göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda vade boyunca döviz varlıklarını 15 milyon TL’nin üzerine çıkarmama şartı getirildi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlıkları aktiflerinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak. Bu engeli aşmak için şirketin döviz satması gerekecek.

Karar, TL ticari kredi kullanmak isteyen bazı şirketleri döviz satmak ya da yeni döviz almamak zorunda bırakacağı için döviz kurları geriledi.


Daha önce, bankalardan, verdikleri kredilerin dövize gitmemesini takip etmelerini ve bu konuda şirketlerden taahhüt almalarını isteyen, ihracat ve turizm gelirlerinin yüzde 40'ının da TL'ye çevrilmesi şartı getiren hükümet, bu yönde daha sert bir tedbir almış oldu.
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