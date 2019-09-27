Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ne zaman kopar? /27 Eylül 2019 08:10

Dolar ne zaman kopar?

Döviz kurlarında bir süredir 5,65 ila 5,70 seviyesinde bir çizgi devam ediyor.

SHABER3.COM

Ekonomist Murat Muratoğlu, "Dolar ne zaman kopar?" başlıklı YouTube analizinde, "Dolar artmıyor, faizler düşüyor, borsa yükseliyor, enflasyon düşüyor" derken, "Keyfini çıkartın fazla sürmeyecek. 2020 yılı zaten kayıp" yorumunu yapıyor.

Doların sert bir yükselişe geçmemesini yılbaşından bu yana vatandaşların 29 milyar dolar alması ile ilişkilendiren ekonomist, "Bu alış nereden karşılanıyor? Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahı Ali'ye... Yerliler, döviz alınca bu para ülke içinde dönüyor" ifadesini kullanıyor.

Hükümetin yıllık ortalama hedefinin 5.60 olduğuna dikkat çeken Muratoğlu, piyasaların ABD'den ters bir hamle gelmeyeceğine inandıkları için sert bir dalgalanma olmadığını söylüyor. Ancak uzun vadede ABD ile işbirliği konusunda bir anlaşmazlık olması durumunda işlerin terse saracağına işaret ediyor.

Muratoğlu'ya göre, Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonu durumunda dolar tutulamaz, bu noktadan sonra öngörülemez bir noktaya sürüklenir...


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