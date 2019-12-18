Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde /18 Aralık 2019 09:32

Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde

Piyasalarda ABD ile Türkiye'nin ilişkisinin gerginliği tedirginlik meydana getirdi

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası TL'nin reel faizinin azalması ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, 5.8890'a yükselen dolar/TL iki ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, haftaya 5.82’nin hemen üzerinde başlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 5.89 seviyesinin hemen altında başladı.

ABD ile Türkiye'nin ilişkisi yakından izleniyor
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.

ABD Senatosu Perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan yasa tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki ABD üslerinin de kapatılabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de ABD’nin nükleer füze başlıklarının bulunduğu İncirlik üssünün kapatılabileceğine yönelik Erdoğan’ın ifadelerinde ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Türk mevkidaşı ile görüşmesinin gerektiğini söyledi.

 

 
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