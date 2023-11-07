Dolar/TL yeni tarihi zirvesini test etti

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4680 liradan, Euro 30,4890 liradan güne başladı. Sabah saatlerinde 28,64240 seviyesini gören dolar/TL yeni rekor seviyeyi test etti.



Serbest piyasada 28,4660 liradan alınan dolar, 28,4680 liradan satılıyor. 30,4870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,4890 lira olarak belirlendi.



Dün doların satış fiyatı 28,4410 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 30,5830 lira olmuştu.



KÜRESEL PİYASALAR FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARIYLA YÖN ARAYIŞINDA



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasıyla karışık seyrediyor.



Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.



Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.



Öte yandan, dün tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden öne çıktığı görüldü. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini vurgulaması ve ABD Hazinesi'nin bugün başlayacak tahvil satışları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artarak yüzde 4,65'e çıktı.



ABD Hazinesi'nin bugünkü tahvil ihalesinde 3 yıl vadeli ve 48 milyar dolar büyüklüğünde tahvil satması planlanıyor. Yarınki ihalede 10 yıl vadeli 40 milyar dolarlık, perşembe günü ise 30 yıl vadeli 24 milyar dolarlık tahvil satışı yapılması beklenirken, analistler, bu ihalelerde oluşacak tahvil faizlerinin piyasalar üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.



Emtia fiyatlarında da oynaklığın artması göze çarparken, dün yüzde 0,8 gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde de düşüşünü sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.973 dolardan alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 değer kaybıyla 84,7 dolara inerken, söz konusu harekette Çin ekonomisine ilişkin endişeler de etkili oluyor.



Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,1, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.