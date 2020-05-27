Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolara karşı 50 yıl önceki formülü uyguluyorlar! Daha sert sermaye kontrolü gelir mi? /27 Mayıs 2020 10:38

Dolara karşı 50 yıl önceki formülü uyguluyorlar! Daha sert sermaye kontrolü gelir mi?

Ekonomist Uğur Gürses, blogunda kaleme aldığı yazısında, döviz alım satımlarına getirilen beş katlık vergi artışını değerlendirdi ve bu verginin hayli yüksek olduğunu kaydetti.

SHABER3.COM

İktisat dilinde bu vergiye 'Tobin vergisi' denildiğini ve bir tür sermaye kontrolü anlamına geldiğini ifade eden Gürses, bu uygulamanın ilk kez 70'li yıllarda gündeme geldiğini hatırlattı.

Gürses'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye 23 Mayıs’ta bayram sabahına, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uyandı; döviz satışı içeren işlemlere uygulanan vergi oranı binde 2’den, beş kat artışla yüzde 1’e yükseltilmişti. Ayrıca bankaların ihraç ettiği bir yıldan kısa vadeli finansman bonolarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranını da yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıyordu.

Döviz satışına uygulanacak yüzde 1’lik vergi oldukça yüksek. Buna iktisat literatüründe “Tobin vergisi” deniliyor. Bu bir tür sermaye kontrolü ya da kambiyo kontrolü uygulaması. Ancak uygulayıcılar buna “sermaye kontrolü” demiyor. Demeyince, bu kategori içinde sayılmadığını düşünmek saflık.

‘Tobin vergisi’ ilk kez, Nobel İktisat Ödülü alan James Tobin tarafından 1971’de Bretton Woods sistemi çöktüğünde, yani doların altına, diğer paraların da doların değerine bağlandığı sabit kur rejimi çöküp de paralarda dalgalanma başladığında istikrar sağlanması için 1972’de önerilmişti.

Parada istikrarı hızla rezerv eriten “arka kapıdan” döviz satışı, yabancılara TL yasağı, dövizde kısıtlamalar yaparak elde edeceğini sanan Ankara’nın başvurduğu yeni yol, 70’lerden kalma.  

Yani Türkiye geçmişte sabit kur rejimi sırasında binde 1 olanının üzerine çıkmadığı o “Eski Türkiye”de bile baş vurmadığı bir yola girmiş oldu. Tobin’in önerdiği vergi oranı bile “binde 5 diyelim” dediği seviyede idi.

Ankara’daki ekonomi yönetimi, güven kaybının da tetiklendiği bir süreçte TL’nin faizini de hızla indirip negatif reel faize getirince, TL’yi koruyacak bir dayanak kalmadı. Ankara, TL’yi korumanın yolu olarak başka ülkelerin parasını swapla alarak bilanço makyajı yapmaya, Tobin vergisi gibi 70’lerin modeli vergi getirmeye sarılıyor.

Son dönemde, döviz alanlara uygulanan vergiler, döviz alımında ertesi günü teslimat kuralları, bankalara uygulanan mevzuat dışı “markaj”, giderek tasarrufçu nezdinde tedirginlik yaratan uygulamalar. “Yumuşak” sermaye kontrolü araçları uygulanmaya başlandığında, bireyler ve şirketlerden oluşan ekonomik birimlerin aklına “sert olanı da yolda mı?” sorusu gelir."

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolara karşı 50 yıl önceki formülü uyguluyorlar! Daha... Sonraki Haber >>

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:50