Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda yeni rekor geldi /17 Eylül 2020 10:19

Dolarda yeni rekor geldi

Dolar, rekor seviye olan 7,50'yi de aşarak, 7,53 liraya yükseldi. Yeni direnç noktası 7,64 lira.

SHABER3.COM

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından piyasalar karışık bir seyir izliyor. Türkiye’de ise dolar rekorunu yeni bir seviyeye çıkardı.

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutttu. 2023’e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

Karar sonrası Türkiye’de dolar TL karşısında yükselişe geçti.

7,53 DİRENCİ DE GEÇİLDİ

Piyasada dolar Türkiye saati ile 10:50 itibarıyla 7,5370 liradan, euro ise 8,85 liradan satılıyor. Daha Dolarda yeni direnç noktası ise 7,64 lira olarak görülüyor.

Altın fiyatları ise güne yatay seyirde başladı. Kuyumcularda 761 liradan alınan yeni çeyrek altın, 770 liradan satılıyor. Gram altının satış fiyatı ise 471 lira.
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