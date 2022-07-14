Samanyolu Haber /Gündem / Dolarda yükseliş devam ediyor /14 Temmuz 2022 11:39

Dolarda yükseliş devam ediyor

Euro - Dolar paritesinin 20 yıl sonra ilk kez Dolar lehine eşitlenmesinin ardından Dolar 17,47 liradan işlem görürken, Euro 17,50 civarında seyrediyor.

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Doların yükseliş, euronun ise düşüş eğilimine geçmesiyle euro/dolar paritesinin 20 yıl sonra ilk kez eşitlenmesinin ardından itibarıyla dolar 17,46 liradan işlem görürken euro 17,50 civarında seyrediyor.

Bir süredir doların artış, euronun ise tarihinde görülmemiş bir düşüş yaşamasıyla euro/dolar paritesi, 20 yıl sonra ilk kez eşitlendi. Bunun ardından ABD'nin son 41 yılın zirvesini gören haziran ayı yıllık enflasyon verisini de açıklamasının ardından gözler piyasalara çevrildi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?
ABD'nin haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 9,1 olarak açıklamasından sonra dolar/TL, son haftalardaki yükselişini sürdürerek an itibarıyla 17,4547 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, önceki kapanışını 17,4252 seviyesinden yapmıştı.

EURO BUGÜN NE KADAR?
Önceki günü 17,5680 seviyesinden kapatan euro/TL de, düşüş eğilimini sürdürerek an itibarıyla 17,5005 seviyesinden işlem görüyor.
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